Mulher morre atropelada por comboio na estação da Amadora

Uma mulher foi esta segunda-feira de manhã colhida mortalmente por um comboio na estação da Amadora, encontrando-se a circulação interrompida no sentido Sintra-Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Proteção Civil.

Segundo apurou a Renascença junto da Infraestruturas de Portugal, a circulação esteve condicionada na Linha 4, acabando por ser reposta por volta das 14h.

O alerta para o acidente, que vitimou uma mulher de cerca de 40 anos e obrigou à interrupção da circulação, foi dado às 11h46.

Segundo fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa, pelas 12h45 permaneciam no local 14 operacionais, apoiados por cinco veículos e a circulação mantinha-se interrompida no sentido Sintra-Lisboa.

A Lusa contactou fonte da CP (Comboios de Portugal) para perceber se já existe uma previsão para a normalização da circulação, mas ainda não obteve resposta.

[notícia atualizada às 14h36]