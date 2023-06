Chuva e trovoada colocam onze distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira onze distritos do Norte e Centro de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada.

O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 7h00 e as 12h00 nos distritos de Braga e Viana do Castelo, por se preverem “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas”.

Nos distritos do Porto e de Aveiro, o aviso vai vigorar entre as 9h00 e as 15h00, também devido à previsão de “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas”.

Devido à previsão de “aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, que podem ser ocasionalmente de granizo”, os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Leiria, Castelo Branco e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00.

Para segunda-feira, o IPMA prevê além dos “períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial no interior”, uma “pequena descida da temperatura máxima, mais significativa no Algarve”.

As temperaturas mínimas irão variar entre os 12 graus centígrados na Guarda e os 20 em Faro, já as máximas oscilarão entre os 20 graus em Viana do Castelo e os 30 em Évora e Beja.