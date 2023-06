Vá buscar o guarda-chuva. Haverá aguaceiros até quarta-feira

A partir de amanhã, espera-se precipitação em todo o território continental. É para o que apontam as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). No entanto, a partir de quarta-feira o tempo vai melhorar.

“A chuva vai abranger todo o território, apesar de ser mais frequente no norte e centro. A situação vai-se manter até quarta-feira”, explica meteorologista Ângela Lourenço do IPMA.

Depois de quarta-feira, a precipitação vai desaparecer e as temperaturas sobem.

“Gradualmente vamos tendo a descida da nebulosidade e aumento da temperatura, sobretudo a máxima”, avança a mesma especialista.

As temperaturas mais altas ocorrerão na próxima 6ª feira, no interior do Alentejo e na Beira Baixa, sendo que para sábado e domingo se espera que as temperaturas possam mesmo ultrapassar os 30 graus.