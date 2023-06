Um homem de nacionalidade francesa morreu hoje afogado na Praia do Salgado, concelho da Nazaré, distrito de Leiria, adiantou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incidente foi dado pelas 19:39 e o óbito foi declarado no local, explicou fonte do Comando Sub-regional do Oeste.

No local estiveram os bombeiros da Nazaré, do INEM e da capitania do Porto da Nazaré, num total de 13 operacionais apoiados por sete viaturas.