Euromilhões. Um segundo prémio registado em Portugal

O segundo prémio do concurso 015/2023 do Euromilhões saiu esta sexta-feira a um apostador com boletim registado em Portugal. O valor é superior a 350 mil euros.

Nenhuma fez o “pleno”, pelo que o “jackpot” sobee para 64 milhões de euros.

A chave vencedora é a seguinte: 7, 26, 34, 41, 44. As “estrelas” são 9 e 11.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do "site" do Departamento de Jogos da Santa Casa.



Oprémio do Milhão foi registado no distrito de Aveiro.