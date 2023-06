"Estão a surgir pequenos Casais Ventosos", alerta Comunidade Vida e Paz

O presidente da Comunidade Vida e Paz, diácono Horácio Félix, alerta para o facto de se estarem a surgir em Lisboa "pequenos Casais Ventosos”.

"Estão a surgir em Lisboa, novamente, pequenos Casais Ventosos", alerta Horácio Félix, acrescentando que "o consumo de drogas está a crescer de forma assustadora”.

“Basta estar atento às notícias para percebermos que as apreensões de droga este ano atingiram números recorde no nosso país”, aponta.

“Há muitas substâncias a entrar e também há algo de novo, que são as substâncias produzidas em laboratório, que provocam uma dependência muito mais rápida e muito mais forte”, acrescenta.

O responsável desta instituição que se dedica a apoiar em particular a população em situação de sem-abrigo na capital, declara-se “muito preocupado com o futuro da cidade, em particular, com a forma como podemos ajudar estas pessoas”.



Horácio Félix expressou estas preocupações num comentário, a pedido da Renascença, à mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres.

Para o presidente da Comunidade Vida e Paz, a mensagem desta data “é sempre muito pertinente”, uma vez que “a pobreza abrange muitas dimensões, embora tipicamente seja ligada somente à material”,

"A Comunidade Vida e Paz trabalha com os 'pobres dos pobres', com pessoas que, além das privações materiais, perderam o sentido de vida, da dignidade intrínseca à pessoa humana, como ser divino, amado e criado por Deus”, explica.

“Somos, por isso, desafiados a reconhecer ainda melhor tantas formas de pobreza, que todos os tempos têm e que o Papa Francisco tão bem retrata nesta sua mensagem”, acrescenta.



Horácio Félix sustenta que "é necessário olhar com os olhos do coração e da fé” para estas realidades porque “sem vermos estas pessoas e a sua circunstância muito própria, não os conseguimos ajudar a readquirirem a sua dignidade plena nem conseguimos cumprir aquilo para o qual fomos 'convocados' como Povo de Deus: transformar o mundo, tornando-o o mais próximo do Reino de Deus”.

O responsável da Comunidade Vida e Paz, agradece "a todas as pessoas e benfeitores, que 'olham e vêm', permitindo-nos continuar a ir ao encontro e acolher pessoas em condição de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a reconstruir o seu projeto de vida, através de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção, conforme é a missão da Comunidade Vida e Paz”.