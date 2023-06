Suspeitas de tráfico humano em Famalicão estão a ser investigadas desde 2020

A investigação que levou a buscas numa academia de futebol em Riba de Ave, no concelho de Famalicão, num contexto de eventual tráfico de seres humanos, começou em 2020, disse o ministro da Administração Interna esta sexta-feira.

“Esta é uma entre muitas operações. As práticas de crimes que atentem contra a dignidade de todo o ser humano merecem um combate sem tréguas que tem que ser feito. Esta investigação começou em 2020, antes dos alertas do sindicato [dos futebolistas]”, afirmou José Luís Carneiro, no Porto, à margem da apresentação do programa Verão Seguro.

A afirmação do governante surgiu quando confrontado com as declarações à Lusa, na quinta-feira, do presidente do sindicato dos futebolistas, Joaquim Evangelista, que deu conta que, em 2021, o Sindicato alertou o então secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, para o problema, explicando que esta “é uma função do Estado”.

Segundo o sindicalista, foram convocadas as organizações diretamente ou indiretamente envolvidas neste caso, nomeadamente o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Segurança Social, o Ministério dos Negócios Estrangeiros”, “houve uma reunião”, mas “nada mais foi feito”.