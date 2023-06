GNR reforça patrulhamento e fiscalização nas estradas até setembro

A GNR vai reforçar o patrulhamento e a fiscalização nas estradas com o objetivo de garantir a segurança rodoviária durante as deslocações na época de verão.

Em comunicado, a força de segurança explica que a operação “Hermes – Viajar em Segurança que vai decorrer até ao dia 10 de setembro visa “contribuir para redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança.

A GNR justifica esta operação com o aumento “substancial de tráfego” durante esta altura do ano face ao afluxo de turistas estrangeiros, de emigrantes e das deslocações de cidadãos nacionais para locais de férias.

“A experiência de anos anteriores faculta indicadores seguros de que haverá uma elevada intensidade de tráfego rodoviário, tanto na rede nacional fundamental como na rede nacional complementar, gerando potenciais focos de conflito e aumentando a probabilidade de ocorrência de acidentes. Adicionalmente, tem-se registado um acréscimo das deslocações para férias em território nacional, potenciado por uma forte retoma do setor turístico, com elevadas taxas de ocupação das instalações hoteleiras nas zonas veraneio”, lê-se no documento.

Segundo a GNR, as estatísticas dos acidentes de viação “continuam a apresentar números preocupantes no que diz respeito a crianças, jovens e adultos que se fazem transportar nos bancos da retaguarda dos veículos ligeiros de passageiros e nos veículos pesados de mercadorias e de passageiros, sem fazerem uso de sistemas de retenção”.

A GNR alerta igualmente para o aumento em 2022 da percentagem de condutores em estado de embriaguez, com uma taxa de álcool no sangue (TAS) superior a 1,2 g/l.

Durante a operação, a GNR vai incidir a fiscalização aos “comportamentos de risco” que colocam em causa a segurança rodoviária, como manobras perigosas de ultrapassagem, condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e uso do telemóvel ao volante.