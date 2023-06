Estarreja tem escola líder a História. Aulas começam no telejornal do dia anterior

Veja também: A tabela principal dos Rankings das Escolas

Públicas têm melhores resultados que as privadas, se juntarmos o contexto Na Escola Secundária de Estarreja, as aulas de História do professor Rui Vidal começam de forma diferente. Em vez de olharem para o passado, os alunos são convidados a comentar uma notícia que tenham visto no telejornal do dia anterior. “Tento levá-los à discussão dos assuntos que, sendo do momento presente, daqui a uns anos vão ser também abordados na disciplina de História, para que eles percebam que aquilo que já aconteceu também foi presente”, explica à Renascença. Esta motivação pelo conhecimento histórico pode ter sido um dos pontos-chave que fez desta escola a melhor do país na disciplina, no Ranking das Escolas da Renascença. Foram apenas sete os alunos a realizar o exame no ano letivo passado, mas a média de 17 valores foi suficiente para superarem todas as outras escolas, públicas ou privadas. História A foi a única disciplina em que um colégio particular não arrecadou a melhor média, entre exames com mais de cinco mil provas realizadas. Mais do que isso, os quatro primeiros lugares da tabela são ocupados por secundárias públicas - e nenhuma fica nos distritos de Lisboa e Porto, mas sim em Estarreja, Chaves, Oliveira de Azeméis e Nelas.

Professor há quase 40 anos, na Escola Secundária de Estarreja desde 1994, Rui Vidal só acompanhou esta turma de Estarreja no 12.º ano, substituindo uma professora que entretanto se reformou, mas foi o suficiente para perceber que era especial. “Eram alunos que vinham já com um percurso a História, no secundário, de notas bastante razoáveis e que foram sempre progredindo. Foram sempre melhorando os seus resultados, o que demonstra que são alunos interessados e empenhados.” O professor reconhece que há uma parte do trabalho que lhe pertence, mas destaca que os grandes obreiros destes resultados foram os alunos. “Isto tem tudo a ver com a matéria prima. Há anos em que, de facto, temos turmas em que os alunos estão mais bem preparados e, portanto, assumem uma parte importante dos resultados, trabalham e funciona bem. Noutros anos, a matéria prima não é tanta, os alunos às vezes até se esforçam, mas não conseguem resultados. Não somos todos iguais.” Embora tal seja verdade, o histórico diz que o forte desta escola é mesmo História. Com resultados sempre acima da média nacional, a escola já tinha sido a 8.ª melhor do país em 2021, com uma média acima dos 15 valores - a mais alta entre todas as disciplinas na Secundária de Estarreja. No ano anterior, a média tinha sido superior a 13. No Ranking das Escolas da Renascença, a escola ficou no 83.º lugar, um avanço de quatro posições em relação ao ano anterior, com uma média de 12,3 valores - o que também faz dela uma das 40 melhores escolas públicas e a 5.ª melhor do distrito de Aveiro.