Carris Metropolitana inicia segunda-feira nova ligação entre Costa de Caparica e Pragal

A Carris Metropolitana inicia na segunda-feira uma nova ligação entre a Costa de Caparica e a estação ferroviária do Pragal, no distrito de Setúbal, anunciou hoje a empresa num comunicado.

De acordo com a Carris Metropolitana, esta nova carreira vai ter 34 circulações nos dias úteis, 27 ao sábado e 26 ao domingo.

"A linha 3025 Costa da Caparica -- Pragal (Estação), via IC20, também efetua paragens no nó do Funchalinho e na Filipa d"Água, contribuindo para aumentar a oferta da Carris Metropolitana no município de Almada", acrescentou.

A empresa referiu ainda que esta nova ligação privilegia a intermodalidade entre os meios de transporte e que vem tornar mais rápida a ligação entre a Costa de Caparica e a estação do Pragal "em plena época balnear".

A Carris Metropolitana é a responsável pela operação rodoviária nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.