Canguru apanhado a passear pelas ruas de Vizela

Um canguru foi apanhado a vaguear, esta sexta-feira, pelas ruas de Vizela. Este episódio insólito foi filmado por várias pessoas e acabou por se tornar um sucesso nas redes sociais.

De acordo com as forças de segurança foi dado um alerta às 9h30 para a rua Dr. Abílio Torres, em Vizela, após ter sido "detetado um canguru na via pública" situação que obrigou a um trabalho de captura do animal por parte da GNR e sucessiva entrega à sua proprietária.

O processo teve ainda o apoio de um veterinário que ocorreu ao local para averiguar o estado físico do animal.

A GNR afirmou posteriormente que "o canguru estava em boas condições físicas" e que pertence a uma residente que o tem de forma legal.

O caso já foi direcionado para os serviços de proteção da natureza e do ambiente (SEPNA) da GNR de Guimarães.