Atenção ao calor: Perigo muito elevado de incêndio em vários concelhos

Sete concelhos do distrito de Faro estão esta sexta-feira em perigo muito elevado de incêndio rural, num dia em que as temperaturas máximas vão estar altas, com Évora chegar aos 39 graus e Beja aos 38.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em risco muito elevado de incêndio estão os concelhos de Lagos, Portimão, Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

Já em perigo elevado de incêndio estão mais de 40 concelhos do centro e sul do continente (Faro, Beja, Évora, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre e Castelo Branco).

Segundo o IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até terça-feira.

Para esta sexta-feira, prevê-se céu pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade no interior durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e de trovoada nas regiões montanhosas.

As previsões apontam ainda para vento em geral fraco a moderado e uma pequena subida da temperatura mínima e da máxima no interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Viseu, Bragança e Leiria) e os 23 (em Faro e Portalegre) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 39 (em Évora).

Risco muito elevado de exposição à radiação UV

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), todos os distritos de Portugal continental e do arquipélago da Madeira apresentam esta sexta-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

No sábado, Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão manter-se com níveis muito elevados e elevados de exposição a esta radiação.

No arquipélago dos Açores, a ilha das Flores (grupo ocidental) está hoje com níveis elevados e Faial e Terceira (grupo central) e São Miguel (grupo oriental) apresentam um risco moderado.

No sábado, a ilha das Flores apresentará risco moderado, Terceira e Faial elevado e São Miguel muito elevado.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O IPMA recomenda para as regiões com risco elevado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t’shirt’ e protetor solar.