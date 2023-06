"Vizinhos do Lado”, mostra histórias de resgate humanitário

De acordo com a organização “a recolha das histórias aconteceu por ocasião do resgate humanitário de cerca de 300 nacionais afegãos, em setembro e novembro de 2021, com o apoio do Estado Português e entidades estrangeiras, e posterior integração em dois centros de acolhimento em Fátima e Ericeira”.



“Estes retratos resultam da experiência de acolhimento de emergência em Centro de Acolhimento durante os meses iniciais do trajeto de integração das famílias afegãs. O tempo junto das famílias e dos técnicos de Centro promoveu a aproximação necessária para que estas histórias fossem partilhadas na primeira pessoa e escritas por uma jornalista afegã, Farkhunda Kargar, acolhida através desta missão humanitária. As fotografias são da autoria do fotógrafo Vasco Passanha”, adianta a JRS.

A exposição é composta por 21 retratos que “capturam histórias de fuga, amor, ambição, secretismo, garra, por vezes alguma tristeza, mas sempre com esperança”. Para a organização “este trabalho fotográfico é um convite a olhar as histórias e contextos de vida de pessoas refugiadas com curiosidade e gentileza, e em especial, a cultura afegã”. A JRS revela que “as imagens foram captadas ainda em Centro de Acolhimento”, mas “hoje as famílias estão espalhadas por todo o país, estão empregadas e as crianças vão à escola, são os nossos vizinhos do lado”.

Os promotores do evento sublinham por outro lado que “as fotografias marcam o início, o ponto de partida de 21 projetos de vida, que atualmente estão a ser construídos já em residências próprias, em diferentes cidades portuguesas, do centro ao norte do país - um trabalho de proximidade e inclusão na comunidade local que conta com o apoio de equipas de voluntários, "Comunidades de Hospitalidade", e dos técnicos sociais do JRS Portugal, que juntos trabalharam e continuam a trabalhar para o processo e autonomização deste grupo de requerentes de asilo afegãos”.

A exposição é gratuita e pode ser visitada no Largo Residências, no Largo do Cabeço de Bola, em Lisboa.

E vai integrar o Festival Bairro em Festa, que decorre de 22 a 25 de junho, mas continuará visitável até 30 de junho.

Os interessados podem visitar a exposição às quartas-feiras das 12 às 22h, às quintas e sextas das 12h às 23h, e aos sábados das 11h às 23h e domingos das 11h às 22h.