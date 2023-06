Saiba como vão funcionar as urgências pediátricas até ao final do verão

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) comunicou esta quinta-feira o plano de funcionamento dos serviços de urgência de pediatria entre julho e setembro deste ano.

"Pelo impacto direto que tem nas crianças e nas suas famílias, a rede de serviços de urgência de pediatria merece atenção prioritária, sendo essencial salvaguardar os princípios da equidade, qualidade, prontidão, humanização e previsibilidade dos cuidados prestados no SNS", lê-se, em comunicado.

Na região Norte, todos os 11 serviços de urgência de pediatria estarão a funcionar de forma ininterrupta.

O mesmo aplica-se aos sete serviços de urgência de pediatria do Centro e aos três serviços de pediatria do Alentejo.

Já no Algarve, haverá uma urgência de pediatria em funcionamento pelo, em pelo menos no polo CHUA de Faro, em Portimão.



No entanto, na região de Lisboa e Vale do Tejo há diferenças no funcionamento dos vários serviços. Dos 14, oito vão funcionar de forma ininterrupta, três apenas durante o dia e três terão condicionamentos programados.

Abertos 24h

1. Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Caldas da Rainha;

2. Hospital Distrital de Santarém;

3. Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte – Hospital Santa Maria;

4. Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central – Hospital D. Estefânia;

5. Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra);

6. Hospital de Vila Franca de Xira;

7. Hospital de Cascais;

8. Hospital Garcia de Orta;

Abertos das 09-21h

9. Centro Hospitalar do Oeste – Unidade de Torres Vedras;

10. Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Unidade de São Francisco Xavier (*horário para a admissão de doentes – até às 22h);

11. Hospital de Loures (*suspende atividade de sexta-feira a domingo);

Com condicionamentos programados

12. Centro Hospitalar do Médio Tejo - Unidade de Torres Novas (suspensão da atividade ao fim-de-semana de 15/15 dias);

13. Centro Hospitalar Barreiro Montijo – suspende atividade das 09h de terça-feira às 09h de quinta-feira (coincidente com a suspensão da atividade do bloco de partos);

14. Centro Hospitalar de Setúbal – suspende atividade das 21h de sexta-feira às 09h de segunda-feira, de 15/15 dias (coincidente com a suspensão da atividade do bloco de partos).