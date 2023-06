PSP deteve homem alcoolizado de trotineta na Ponte 25 de Abril

Na madrugada de quarta-feira, a PSP de Lisboa procedeu à detenção de um homem de 41 anos, que se encontrava alcoolizado e que atravessa a Ponte 25 de Abril de trotineta.

Segundo o Jornal de Notícias, o condutor, que se deslocava no sentido Norte-Sul, foi submetido a um teste de álcool e acusou 1,66 g/l - mais do triplo do limite legal.

Além de conduzir o veículo embriagado, o homem violou também a proibição de circulação em autoestrada - uma infração punida com uma coima de 120 euros.