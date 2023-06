Circulação na A1 condicionada após camião largar vidros na estrada

A circulação na autoestrada número 1 (A1), junto ao nó de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, está condicionada esta quarta-feira.

Em causa um camião que terá largado vários vidros na A1, no sentido Sul-Norte, o que obrigou ao corte de vias nos dois sentidos, confirma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) à Renascença.

No sentido Sul-Norte, pelas 15h, a circulação estava a ser feita apenas pela via direita. Já no sentido contrário, está cortada a via esquerda.

No local estão em curso trabalhos de limpeza das vidas, adianta a IP.