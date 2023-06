Cais do Cavaco. Consulta pública sobre projeto teve 128 participações

O processo de consulta pública do projeto de um terminal fluvial na zona do Cais do Cavaco, em Vila Nova de Gaia, terminou na quarta-feira com 128 participações, consultou a Lusa.

O número consta da página do projeto da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) no portal participa.pt, após a consulta pública se ter iniciado no dia 3 de maio.

Em causa está a Adaptação do Cais do Cavaco para Embarcações Marítimo-Turísticas, que já gerou a contestação dos moradores do Destilaria Residence, edifício que fica em frente ao local proposto para a nova infraestrutura.

Na quarta-feira, os 80 moradores manifestaram-se "frontalmente contra" a construção do novo terminal fluvial da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Em comunicado enviado à agência Lusa, o grupo de moradores explica que "esta oposição deve-se ao reduzido envolvimento da sociedade civil ao longo de todo o processo" e refere que a consulta pública é "um mero pró-forma".

"Não se encontra, em nenhum documento disponibilizado na consulta pública, nenhuma razão que sustente a necessidade de um projeto desta envergadura e neste local específico. Os argumentos utilizados, meramente económicos, levam-nos a interpretar que este projeto é mais um passo dos operadores em privatizar o rio Douro", refere o morador Paulo Leal, citado no comunicado.

Em causa está um projeto desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza, que terá dois pisos e será revestido a tijolo burro, que foi apresentado a 11 de novembro de 2022 e cuja consulta pública teve início a 3 de maio.

Segundo o resumo não técnico do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do projeto, o edifício do terminal "de planta retangular, apresenta 180 m [metros] de comprimento e 27 m de largura" e "dispõe de dois pisos, apresentando altura de 10 m, e a sua área de implantação é de 4.825 m2 [metros quadrados]".

O terminal "deverá dispor de quatro postos de acostagem com capacidade para acolher quatro navios-hotel com comprimento de 80 m", estando também prevista "a possibilidade de acostagem de um navio extra para efeitos de pequena manutenção, cargas ou outros".

Além dos navios-hotel, a infraestrurura fluvial também contempla "a instalação de um pequeno núcleo de recreio náutico com capacidade para cerca de cinco dezenas de embarcações de recreio".

"Com exceção da faixa adjacente à margem, construída em aterro, toda a infraestrutura do terminal será fundada em estacas cilíndricas de betão armado", e "a plataforma do cais oferece uma frente-cais de 343 m de comprimento, com uma largura de 10 m".

No dia 11 de novembro de 2022, a APDL anunciou que estava a desenvolver o projeto em consonância com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia quanto ao "local, projeto, arquiteto e enquadramento urbanístico".

A construção do terminal "tem ainda subjacente a relocalização do cais-base dos navios-hotel que atualmente opera no Cais de Gaia em condições muito limitantes para esta atividade, bem como para a zona urbana em que se insere, em pleno centro histórico da cidade de Gaia".

Apesar de classificar que os impactos negativos estão "na sua larga maioria qualificados como pouco significativos", o estudo já apontava que os residentes da Destilaria Residence "foram unânimes a manifestar desagrado com o projeto do terminal cuja cércea interfere com as vistas sobre o rio".

Atualmente, na zona do Cais do Cavaco, "existe uma antiga ponte-cais, em estrutura metálica, desativada desde há vários anos", e, a realizar-se a construção do cais, estima-se que a empreitada demore dois anos.