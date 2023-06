BSports. Suspeitas de tráfico humano "surpreendem" habitantes de Riba D’Ave

Os habitantes da freguesia de Riba D’Ave, em Vila de Famalicão, ficaram “surpreendidos” com as suspeitas de tráfico humano, sobretudo de menores, envolvendo a BSports, academia de formação de futebolistas dirigida pelo presidente da AG da Liga de Portugal, Mário Costa.

À Renascença, um dos moradores da Vila de Riba D’Ave, José Machado, diz que nunca viu “nada de estranho” e que nunca “nada lhe chamou a atenção”, tendo sido apanhado de surpresa pelas recentes notícias. “Somente os via a treinar”, nada o levava a crer que havia algo “fora do normal” com os jovens.

Geraldo Machado, outro morador da freguesia minhota, diz ter visto frequentemente os jovens a andarem “livremente” em “grupos de dez ou mais” pela Vila. Os rapazes tinham “várias idades, desde “pequenos a grandes”, adianta.