Temperaturas sobem no Centro e Sul e três concelhos de Faro em perigo muito elevado de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em perigo muito elevado de incêndio os concelhos de Loulé, S. Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

Em perigo elevado de incêndio estão os concelhos de Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Silves, Almodôvar, Alcoutim e Castro Marim, também no distrito de Faro.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado

até final da manhã no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, onde há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco.

Durante a tarde, as previsões apontam para um aumento temporário de nebulosidade nas regiões

do interior Norte e Centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos em zonas de montanha, vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, sendo sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso a partir da tarde, e nas terras altas do Centro e Sul até início da manhã e a partir do final da tarde.

Segundo o IPMA, prevê-se uma pequena subida da temperatura máxima no interior, em especial do Centro e Sul.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Bragança) e os 19 (em Aveiro) e as máximas entre os 22 (na Guarda) e os 31 (em Beja e Évora).