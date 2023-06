Suspeitos de tráfico de droga sintética em São Miguel ficam em prisão preventiva

Dois homens ficaram em prisão preventiva suspeitos de pertencerem a uma alegada “rede criminosa de tráfico de drogas duras, das vulgarmente conhecidas por sintéticas”, que “outros colaboradores” escoavam "em vários pontos de São Miguel", Açores, revelou a PSP esta quarta-feira.

De acordo com um comunicado do Comando Regional da PSP, os dois homens, de 53 e de 43 anos, foram detidos nas freguesias de Santa Clara e de São Pedro, no bairro das Laranjeiras, no concelho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, por estarem "fortemente indiciados por tráfico de droga”, nomeadamente substâncias sintéticas.

“Ambos os suspeitos figuravam entre os expoentes máximos do tráfico de sintéticas na ilha de São Miguel", porque "terão sido, alegadamente, responsáveis pela introdução e distribuição de quantidades muito significativas deste tipo de substâncias em São Miguel, gerando, assim, altos lucros financeiros", descreve a PSP.

No âmbito das diferentes fases da investigação, que durou “aproximadamente dois anos”, foram ainda detidos seis homens e uma mulher "com estreita ligação aos principais arguidos do processo".

Aqueles detidos "desempenhavam um papel preponderante na intermediação e venda direta da droga junto de um número significativo de toxicodependentes residentes em vários concelhos da ilha de São Miguel", informa o Comando Regional da PSP.

A PSP acrescenta que a operação policial permitiu ainda apreender "quantias monetárias, um veículo de alta cilindrada e outros objetos" supostamente relacionados com o tráfico.

Aquela força policial descreve que “foi desencadeada uma operação policial por parte da investigação criminal da PSP permitindo o cumprimento de três buscas domiciliárias, quatro buscas não domiciliárias, culminando na detenção dos dois principais arguidos do processo”.

De acordo com a PSP, os dois suspeitos já estavam "referenciados pelas autoridades por condenações anteriores também pela prática do crime de tráfico de droga".

O Comando Regional dos Açores salienta a importância dos resultados já obtidos pela investigação, por "terem sustentado a condenação de vários dos visados a penas de prisão efetiva" pelo crime de tráfico de droga e pelo "impacto significativo na redução da oferta" de substâncias ilícitas junto de toxicodependentes na ilha de São Miguel.

“Após terem sido presentes a interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada, o juiz de instrução viria a aplicar aos dois arguidos a medida de coação mais gravosa, concretamente de prisão preventiva”, descreve a PSP.