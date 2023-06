SEF sinaliza 47 vítimas de tráfico human em academia de futebol. 36 são menores

Em nota publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que os menores foram retirados da academia "por se encontrarem em situação de perigo".

No total, foram identificados 85 estrangeiros, entre adultos e menores.

Os menores foram acolhidos em instituições da Segurança Social, por indicação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e do Tribunal de Família e Menores de Vila Nova de Famalicão.

O SEF acrescenta que foram constituídos arguidos dois cidadãos portugueses e cinco sociedades, no âmbito da investigação por eventual tráfico de seres humanos com epicentro numa academia de futebol em Famalicão.

"Todos foram colocados sob proteção do Estado português", diz, em comunicado.

A Procuradoria-Geral Regional do Porto especificou(...)

Na segunda-feira, o SEF deu cumprimento a cinco mandados de busca judiciais, tendo apreendido documentos, nomeadamente passaportes e cartões de residência que não estavam na posse dos seus titulares.

As buscas aconteceram numa academia de futebol em Riba de Ave, Vila Nova de Famalicão, e estenderam-se ainda à casa do presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Mário Costa, ligado àquela academia.

Mário Costa renunciou ao cargo na Liga.

Em carta enviada à Lusa, o seu advogado, Raul Soares da Veiga, confirmou a renúncia, considerando que "quando tudo estiver esclarecido e o processo for arquivado, Mário Costa voltará a colaborar com a Liga com o mesmo entusiasmo de sempre".

Nas buscas de segunda-feira, estiveram envolvidos 52 elementos do SEF, acompanhados de uma magistrada do Ministério Público.