Renascença lidera rádios informativas com a confiança de 73,5% dos portugueses

A Renascença reúne 73,5% de confiança dos portugueses no Reuters Digital News Report 2023 (Reuters DNR 2023).

Este é o 12.º segundo relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) e o 9.º relatório a contar com informação sobre Portugal, em que participam 46 países.

O OberCom - Observatório da Comunicação, enquanto parceiro estratégico, colaborou com o RISJ na conceção do questionário para o mercado português, bem como na análise e interpretação dos dados.

O valor conseguido pela Renascença coloca-a na liderança das rádios informaticas, à frente da TSF (72,6%), da RDP Antena 1 (71,3%) e da Rádio Observador (69,9%).

Em 2023, "o "ranking" da confiança em marcas de notícias continua a ser liderado pelo serviço público de media, sendo que 77,8% dos portugueses dizem confiar na informação veiculada pela marca RTP, que é seguida, de forma muito próxima, pela SIC (78,2%), Expresso (77,3%) e Jornal de Notícias (77,1%).

Em quinto lugar, surge a Rádio Comercial, com 75,8%, seguida do Público, com 75,4%, e da Renascença, com 73,5%.

Em oitavo lugar, e pela primeira vez, surge a única agência de notícias portuguesa, a Lusa.

"A agência Lusa, que surge pela primeira vez este ano no inquérito, tem a confiança de 73,4% dos portugueses, sendo de destacar a particularidade do alcance da Lusa que chega aos consumidores de forma direta, através do seu "website", e de forma indireta através da utilização que as marcas fazem dos "takes" produzidos pela agência", lê-se no relatório.

"Entre as marcas em que os portugueses menos confiam surge a marca Correio da Manhã (55,7%), não obstante ser marca líder no mercado nacional, em formato impresso ou digital", refere o Digital News Report 2023.