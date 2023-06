Efeitos de incêndios do Canadá devem chegar a Portugal a partir de domingo

Os gases e as partículas emitidos pelos incêndios florestais do Canadá devem chegar à Península Ibérica a partir de domingo, mas sem qualquer ameaça para a saúde humana, indicou hoje o IPMA.

Num comunicado sobre os incêndios no Canadá e os efeitos em Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera dá conta de que os fogos florestais que há semanas assolam o Canadá, têm emitido para atmosfera "quantidades significativas de gases e partículas que são transportados e dispersos pelos ventos".

Segundo o IPMA, uma circulação ciclónica, associada a uma depressão centrada a noroeste dos Açores, terá promovido o transporte a larga escala destes poluentes, principalmente monóxido de carbono, ao longo do Atlântico Norte, que chegaram à região dos Açores na passada terça-feira.

No entanto, refere que "as concentrações destes poluentes são inferiores aos limites legais estabelecidos e, por isso, não deverão representar qualquer ameaça para a saúde humana".

O IPMA avança que estes poluentes vão continuar a ser transportados e devem chegar à Península Ibérica a partir de domingo, mas em concentrações menores que nos Açores.

O IPMA recorda ainda que, na semana passada, o Instituto Norueguês de Investigação Ambiental e do Clima confirmou a presença de partículas com origem nos incêndios do Canada em amostras de ar recolhidas no Observatório de Birkenes, a Sul da Noruega.

Portugal enviou hoje para o Canadá uma força conjunta composta por 140 operacionais para ajudar a combater os incêndios florestais, que vai intervir na província do Québec.

Milhares de bombeiros de vários países do mundo combatiam hoje os 458 fogos ativos no Canadá, sendo a região mais afetada a província do Québec.

Desde o início do ano, considerado inédito em matéria de incêndios florestais, já arderam mais de 4,6 milhões de hectares no Canadá. .