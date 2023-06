Campanha lançada alerta que uma dádiva de sangue pode salvar três vidas

Lançada no Dia Mundial do Dador de Sangue, a campanha apresenta-se nas redes sociais do Serviço Nacional de Saúde e outras plataformas digitais, com recurso a mensagens, vídeos e informação escrita.



O Instituto Português do Sangue e da Transplantação e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde pretendem com a iniciativa sensibilizar a população para a importância de reforçar a dádiva de sangue.



A campanha de sensibilização estará nas plataformas digitais durante a Jornada Mundial da Juventude, com o objetivo de captar a atenção da população mais jovem.



"O objetivo da campanha, que se prolonga durante as Jornadas Mundiais da Juventude, é chegar às gerações mais jovens e principalmente ao cidadão capaz de dar sangue ou, não podendo, capaz de incentivar outros a dar", revelou hoje o Ministério da Saúde, em comunicado.

Com a informação, pretende-se desmistificar alguns mitos relacionados com os critérios de elegibilidade para dar sangue e é também apresentada uma lista dos locais de colheita no país.

Com a campanha "1 Dádiva pode Salvar até 3 vidas", as entidades promotoras querem levar mais pessoas a agir, "mostrando como um gesto simples e fácil pode fazer a diferença na vida, não de uma, mas de muitas pessoas", e provar que as reservas de sangue são fundamentais para o sistema de saúde.