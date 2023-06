Prémios Europa Nostra são "responsabilidade acrescida" para políticas de património

"É uma enorme satisfação para Portugal termos sido galardoados com quatro prémios tão importantes na área do património cultural, os Prémios Europa Nostra 2023, com particular destaque para o prémio individual atribuído ao arqueólogo Cláudio Torres, justo reconhecimento por uma carreira notável", indicou o ministério de Pedro Adão e Silva, no Twitter.

O restauro dos tetos Mudéjares da Sé Catedral do Funchal, a salvaguarda da técnica de pesca artesanal "Arte-Xávega", o Projeto Almada e o percurso do arqueólogo Cláudio Torres foram distinguidos nos Prémios Europeus do Património Cultural Europa Nostra.

Estes projetos portugueses estão entre 30 de 21 países este ano selecionados pela organização não-governamental Europa Nostra, anunciou o Centro Nacional de Cultura (CNC), representante português nesta entidade promotora dos galardões para o património europeu.

Os vencedores serão homenageados na cerimónia europeia de entrega dos prémios, que terá lugar no próximo dia 28 de setembro, no Palazzo del Cinema, em Veneza, Itália.

No decorrer do evento - que contará com a presença da cantora lírica Cecilia Bartoli, presidente da Europa Nostra, e Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia - serão anunciados os vencedores do Grande Prémio e do Prémio "Escolha do Público" (em votação "online"), escolhido entre os premiados deste ano, que receberão 10.000 euros cada.