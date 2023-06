Novo terminal rodoviário de Leiria vai ficar junto à zona desportiva

A Câmara de Leiria vai mesmo avançar com a construção do novo terminal rodoviário da sede do concelho na zona desportiva, junto às piscinas municipais, tendo deliberado hoje lançar o concurso de ideias para a conceção do projeto.

O lançamento do concurso de conceção para a elaboração do projeto de arquitetura e especialidades da Central Coordenadora de Transportes foi aprovado por maioria, na reunião do executivo municipal.

O vereador Luís Lopes (PS) que tem, entre outros, o pelouro da Mobilidade, desejou que apareçam "boas ideias", explicando que o gabinete que apresentar o projeto vencedor recebe um prémio de 7.500 euros, sendo que o segundo e terceiro classificados recebem três mil euros cada.

Luís Lopes esclareceu que as ideias propostas não podem exceder o valor de dois milhões de euros para a empreitada do futuro terminal.

Já o vereador Álvaro Madureira (independente eleito pelo PSD) disse esperar que deste concurso saiam "ideias brilhantes" para esbater o impacto visual que o futuro edifício terá no rio Lis e no Castelo.

Numa nota de imprensa, o município realçou que "a fórmula para apuramento da entidade vencedora do concurso pondera, de forma especial, a componente arquitetónica do projeto, de modo a garantir um perfeito enquadramento do futuro terminal no local, tendo em conta a sua localização junto à margem do rio Lis, confinante com o percurso Polis, e a vista que oferece para o Castelo".

Um estudo pedido pela Câmara de Leiria, apresentado no dia 21 de março, apontou três locais como possíveis hipóteses para a deslocalização do atual terminal rodoviário, que se encontra na Avenida Heróis de Angola, no centro da cidade, e cujo edifício está em processo de venda.

No entanto, indicou a zona desportiva como a hipótese mais favorável para a Central Coordenadora de Transportes, nomeadamente a localização, uma vez que permitiria controlar o tráfego, mesmo com a realização de eventos junto à zona desportiva.

No mesmo mês, a concelhia de Leiria do PCP manifestou-se contra a possibilidade de o terminal rodoviário da cidade ser deslocalizado para a zona desportiva, considerando que este espaço deve servir a prática do desporto.

"A Comissão Concelhia de Leiria do PCP opõe-se decididamente a nova ocupação da zona desportiva com equipamentos não desportivos. A zona desportiva deve servir a prática do desporto, com a instalação de equipamentos desportivos que Leiria precisa, incluindo o já previsto pavilhão de desportos", referiu aquele partido.

Também a concelhia de Leiria do PSD anunciou discordar desta possibilidade.

"O PSD/Leiria discorda liminarmente desta proposta, não apenas por considerar o local inadequado para a instalação desse equipamento, como também pelo facto de a proposta ser descontextualizada de um estudo mais abrangente, que englobe de uma forma integrada a mobilidade em Leiria", referiu o partido.

Já a concelhia do PS, partido que tem a maioria na Câmara, defendeu que a deslocalização aumenta a qualidade de vida no centro da cidade e defendeu que a solução é ajustada "à situação financeira do município".

"A solução agora proposta representa um inestimável ganho em qualidade de vida na Av. Heróis de Angola, onde a solução que vier a ser implementada, no local da atual gare, terá de contemplar uma oferta adicional de estacionamento", adiantou o PS/Leiria.