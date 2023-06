Marchas de Santo António em Lisboa. Ganhou a Bica

A Marcha da Bica venceu o concurso das Marchas Populares de Lisboa de 2023. Em segundo lugar ficou a Marcha do Bairro Alto e em terceiro a Marcha de Alfama.

O Parque Mayer - que celebra um centenário de existência - foi o tema da 89.ª edição das Marchas da capital. A Marcha Infantil das Escolas de Lisboa abriu o desfile, à qual se seguiram as de "A Voz do Operário", dos Mercados e da Santa Casa.

Contudo, a Marcha de Alfama foi a que obteve o mais classificações especiais - seis -, incluindo Melhor Coregrafia, Melhor Cenografia, Melhor Figurino, Melhor Letra, Melhor Musicalidade e Melhor Composição Original, com "A Sina do Estivador".

Já a vencedora Marcha da Bica amealhou três distinções: Melhor Coreografia, Melhor Letra e Melhor Desfile na Avenida.

As marchas foram avaliadas uma primeira vez na Altice Arena e uma segunda, naturalmente, no desfile da Avenida da Liberdade. O júri era composto por Rita Spider (Coreografia), André Murraças (Cenografia), António Lagarto (Figurino), Sofia Hoffmann (Letra), Rui Massena (Música), Ricardo Neves-Neves (apreciação global) e Jonas Omberg (representante da EGEAC).

Veja aqui a classificação final geral:

Marcha da Bica Marcha do Bairro Alto Marcha de Alfama Marcha de Marvila Marcha do Alto do Pina Marcha de Alcântara Marcha da Madragoa Marcha de Carnide Marcha da Penha de França Marcha da Mouraria Marcha de São Vicente Marcha do Bairro da Boavista Marcha de Belém Marcha do Castelo Marcha dos Olivais Marcha de Santa Engrácia Marcha da Graça Marcha de São Domingos de Benfica Marcha da Ajuda Marcha do Lumiar

Veja todas as distinções especiais:

Melhor Coreografia: Marcha de Alfama e Marcha da Bica

Melhor Cenografia: Marcha de Alfama e Marcha do Lumiar

Melhor Figurino: Marcha de Alcântara, Marcha de Alfama e Marcha da Madragoa

Melhor Letra: Marcha de Alfama e Marcha da Bica

Melhor Musicalidade: Marcha de Alfama

Melhor Composição Original: "A Sina do Estivador", da Marcha de Alfama, e "A Vedeta é Carnide", da Marcha de Carnide

Melhor Desfile na Avenida: Marcha do Bairro Alto e Marcha da Bica