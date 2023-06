Homem morre em incêndio que deflagrou no 3.º andar de prédio na Maia

Um homem morreu esta terça-feira na sequência do incêndio que deflagrou no 3.º andar de um prédio em Gemunde, na Maia, no distrito do Porto, revelaram fontes da proteção civil.

À Lusa, cerca das 10h15, fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia disse que a vítima mortal é um homem, de 30 anos, que habitava no apartamento onde deflagrou o incêndio.

Já fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou que, pelas 10h15, o incêndio continuava ativo, mas em fase de rescaldo.

O alerta foi dado às 8h10 para um fogo num prédio de habitação na Rua do Bairro, que foi evacuado.

Não foi possível especificar quantas pessoas foram retiradas do prédio.

No local, pelas 10h15, encontravam-se 25 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Maia, Pedrouços e São Mamede de Infesta, auxiliados por oito viaturas.

A Proteção Civil da Maia e a GNR estão a acompanhar a situação.