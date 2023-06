Foz Côa. Chuva forte e granizo provoca prejuízos avultados

A chuva forte e a queda de granizo nas últimas horas provocaram prejuízos avultados no concelho de Vila Nova de Foz Côa, confirmou à Renascença o presidente da autarquia, esta terça-feira.

João Paulo Sousa explica que a vinha é a cultura mais afetada e fala de uma "situação nunca vista".

"Praticamente dois terços do concelho foram afetados com chuvas extremamente fortes, com queda de granizo bastante intensa", elabora, garantindo que uma "quantidade enorme de hectares" de vinha foi danificada.

A situação está a deixar os agricultores do concelho "bastante desanimados", mas agora é tempo de contabilizar prejuízos.

"Neste momento estamos a fazer a avaliação e a dizer aos nossos agricultores que façam chegar junto das associações e do município todo esse processo", remata João Paulo Sousa.

Além dos prejuízos na agricultura e na produção de vinho várias estradas e arruamentos ficaram intransitáveis devido à chuva forte que caiu nas últimas horas. Nesta altura, as máquinas do município fazem a desobstrução das vias afetadas.