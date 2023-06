Antigo autarca de Terras de Bouro absolvido de prevaricação

O Tribunal da Relação de Guimarães (TRG) absolveu o antigo presidente da Câmara de Terras de Bouro Joaquim Cracel e outros três arguidos, condenados na primeira instância pelo licenciamento ilegal de uma vivenda naquele concelho do distrito de Braga.

O acórdão do TRG, proferido na segunda-feira e a que a agência Lusa teve acesso esta terça-feira, reverte a decisão do Tribunal de Braga, proferida a 7 de dezembro de 2022, que condenou os quatro arguidos a penas suspensas pelo crime de prevaricação por titular de cargo político.

Joaquim Cracel e os dois técnicos superiores do município estavam acusados pelo Ministério Público (MP) de favorecer Cátia Machado, também arguida no processo e irmã da então vereadora Liliana Machado, que é agora chefe de gabinete do atual presidente da autarquia, Manuel Tibo.

Na acusação, o MP sustentava que o antigo autarca e os dois técnicos agiram, em conluio, no mandato 2009-2013, para que a arguida Cátia Machado pudesse construir uma moradia em terreno de Reserva Agrícola Nacional (RAN).