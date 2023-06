Trovoada põe onze distritos sob aviso amarelo esta segunda-feira

Devido à previsão de aguaceiros e trovoadas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou onze distritos do Norte e Centro sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21 horas desta segunda-feira.

O aviso é dirigido aos distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.

O IPMA justifica este alerta por se preverem aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, e eventualmente rajadas de vento também fortes.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado nas regiões Norte e Centro, períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro, possibilidade de ocorrência de trovoada nas regiões Norte e Centro, em especial a partir da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de sudoeste, rodando gradualmente para noroeste a partir do final da tarde, e soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Aveiro) e as máximas entre os 19 (na Guarda) e os 28 (em Évora e Beja).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira os concelhos de Tavira e de S. Brás de Alportel, no distrito de Faro, em perigo muito elevado de incêndio.

Em perigo elevado de incêndio estão os concelhos de Lagos e Loulé, também no distrito de Faro.

Para terça-feira, o instituto prevê novamente períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões norte e centro, e vento de noroeste, por vezes forte nas terras altas. É ainda esperada uma pequena descida da temperatura máxima.