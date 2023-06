Suspeitas de tráfico de seres humanos. Buscas do SEF visam dirigente da Liga de clubes de futebol

Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do norte estão a realizar buscas em casa do presidente da Assembleia-Geral (AG) da Liga de clubes, Mário Costa.

Em causa estão suspeitas de tráfico de seres humanos. A informação é avançada pelo jornal "Expresso".

O SEF suspeita do envolvimento do dirigente em negócios à margem da lei com jovens jogadores de futebol oriundos do extremo-oriente e da América do Sul.

O "Expresso" avança também que a academia de futebol "Bsports Academy", em Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão, também é alvo da operação.

Em comunicado enviado à imprensa, o SEF confirma a operação e as buscas na zona do Grande Porto, mas não adianta qualquer outro tipo de informação, indicando que "o processo se encontra em segredo de justiça".

Para a operação desta manhã, o SEF destacou 50 elementos.

[Notícia atualizada às 12h06 de 12 de junho de 2023]