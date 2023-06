Marinha chama militares do NRP Mondego para contraditório

Os treze marinheiros que, no passado dia 11 de março, se recusaram a embarcar no NRP Mondego alegando questões de segurança têm de se apresentar no próximo dia 15, quinta-feira, às 10h00, nas instalações da direção jurídica da Marinha, em Lisboa.

Fonte próxima do processo adianta à Renascença que, na prática, só agora é que a Marinha lhes vai comunicar que responsabilidades lhes são imputadas por causa do incidente na Madeira, três meses depois.

Depois desta data, decorrem dez dias (que podem ser prolongados até 30) para produção de prova. É nesta altura que poderão apresentar o contraditório, podendo os militares apresentar as suas provas ou pedir diligências para se apurar o que aconteceu naquele dia. Findo este processo, a Marinha irá decidir se haverá lugar a sanção ou arquivamento do caso.



Recorde-se que os marinheiros recusaram-se a entrar no navio alegando limitações técnicas, como o facto de um motor e um gerador de energia elétrica estarem inoperacionais. Nessa altura, o NRP falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo.

Os militares revoltosos incorrem em penas disciplinares graves, que podem ir, em última instância, até à privação da liberdade, segundo o Regulamento de Disciplina Militar.