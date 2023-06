Ferido grave em explosão de alegado engenho pirotécnico em Ponte de Sor

Um homem de 36 anos ficou ferido com gravidade na sequência da explosão de um alegado engenho pirotécnico em Vale de Açor, no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o indivíduo foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O alerta para a explosão, que ocorreu junto ao campo de futebol de Vale de Açor, foi dado às 18h25, adiantou.

Fonte da GNR disse à Lusa que o homem estava a “tentar destruir alguns artigos pirotécnicos”, quando se deu a explosão, sofrendo “ferimentos graves”.

Foram mobilizados para o local, os bombeiros de Ponte de Sor, o INEM e a GNR, num total de 17 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Sor, e o helicóptero.