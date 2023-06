Alijó apresenta sistema contra granizo para proteger culturas agrícolas

A Câmara Municipal de Alijó vai apresentar no dia 16 de junho, na abertura da edição de 2023 da Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos, o novo sistema anti granizo para proteger as culturas agrícolas.

De acordo com a autarquia, o novo método deverá estar instalado em menos de um ano, vai transformar o granizo em água, impedindo desta forma prejuízos avultados na vinha e nos olivais, e representa um investimento de 1,2 milhões de euros.

O objetivo é testar o método numa área-piloto e depois expandir a metodologia a toda a Região Demarcada do Douro, beneficiando não só a vinha, mas também a produção frutícola que representa uma outra importante atividade económica do território.

O projeto envolve também a autarquia de Sabrosa, assim como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Associação dos Viticultores Profissionais do Douro (PRODOURO).

A nova tecnologia, consiste na utilização de um radar de grande amplitude que, conjugado com a instalação de 24 estações meteorológicas fixas em locais estratégicos e previamente estudados pela equipa técnica, vai permitir detetar com antecedência a aproximação da massa de ar que será responsável pela queda de granizo.

Perante esta ameaça, é emitido de imediato um sinal para as estações meteorológicas, que na presença desta informação, disparam para a atmosfera um balão de hélio, que transporta uma carga de sais minerais capazes de dissolver o gelo, caindo água em vez de granizo.

“Estamos verdadeiramente empenhados em evitar os recorrentes estragos provocados pelo granizo que quase todos os anos afetam os nossos produtores. O projeto vem, assim, responder às constantes queixas dos viticultores e produtores de azeite da região que se veem a braços com avultados prejuízos sempre que os terrenos são fustigados pela queda de granizo”, justifica o presidente da autarquia de Alijó, José Paredes.

Lembrando que na sequência da queda de granizo, “o cenário é desolador com as vinhas e olivais danificados”, o autarca defende que “este é o investimento necessário e há muito desejado pelos agricultores”.

Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos

O Município de Alijó volta a receber nos dias 16, 17 e 18 de junho, a Feira dos Vinhos e Sabores dos Altos - a mais importante montra de divulgação dos vinhos e sabores do planalto duriense. A iniciativa tem lugar no Parque da Vila e conta com muita animação, com destaque para os concertos Bárbara Bandeira, HMB e Luís Represas.

“Este é um outro Douro que damos a conhecer, onde os vinhos brancos protagonizam um papel de destaque e que é menos divulgado e reconhecido na região. Queremos alterar este paradigma, o Douro, principalmente a cotas mais elevadas, consegue colocar no mercado vinhos de excelência, de grande qualidade e com uma personalidade única”, refere o presidente da Câmara Municipal de Alijó.

Segundo a autarquia, os Vinhos dos Altos incorporam e transmitem a paixão dos seus produtores, vertida em cada vinho e representam uma conjugação equilibrada entre paixão e trabalho, entre respeito pela tradição e criatividade.

“Alijó tem acolhido, nos últimos anos, uma nova geração de produtores com uma identidade muito própria que ousou criar vinhos que fogem ao perfil habitual do Douro. São produtores que estão instalados no Planalto de Alijó, uma zona mais fresca do Douro que, durante muito tempo, esteve fora do radar”, assinala o autarca.

No certame, de 16 a 18 de junho, vão marcar presença 50 produtores de vinho, de pequena, média e grande dimensão, que produzem ou têm as suas unidades de produção e engarrafamento no Concelho de Alijó. Também presentes vão estar alguns expositores de produtos locais, nomeadamente azeite, pão, bola de carne, mel e frutos secos, que vão dar a conhecer o potencial da região neste certame que atrai milhares de visitantes de vários pontos da região.

Ao longo dos três dias do evento, os visitantes terão anda oportunidade de conhecer de perto os produtores da região, assim como desfrutar de um vasto programa que inclui provas comentadas de vinhos, palestras, ‘showcooking’ dedicado a tapas e petiscos de polvo galego, numa zona de restauração preparada para receber os visitantes e muita música.

À semelhança de anos anteriores, realiza-se o Concurso Escolha de Imprensa Vinhos dos Altos, dirigido a profissionais, que irá eleger os melhores vinhos dos produtores presentes na Feira.