Número de alunos sobe pela primeira vez em mais de dez anos

O número de alunos do ensino pré-escolar ao secundário em Portugal aumentou pela primeira vez em mais de dez anos, avançou este domingo o jornal Público.



No espaço de um ano, o ensino não superior ganhou mais de 15 mil alunos, segundo dados preliminares da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

Estão inscritos mais de um milhão e meio de alunos (1.586.230) no ano lectivo passado de 2021/2022.

O número de alunos estava em queda desde 2008/2009, quando havia mais de dois milhões de crianças e jovens nas escolas portuguesas.

O aumento de inscrições verificado no ano lectivo passado aconteceu, sobretudo, no ensino pré-escolar, com mais oito mil crianças.

Em declarações ao jornal Público, a diretora da Pordata, Luísa Loura, diz que não houve nenhum pico de nascimentos e o aumento de alunos poderá ser explicado com a abertura de mais salas no ensino pré-escolar.