"Insulto e populismo". Fenprof demarca-se de protesto contra Costa

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) demarca-se dos protestos de sábado contra o primeiro-ministro, António Costa, durante as comemorações do 10 de Junho, no Peso da Régua, em Vila Real.

A Fenprof não subscreve a manifestação realizada por cerca de uma dezena de professores, que ergueram cartazes onde António Costa aparece com cara de porco e seguiram o primeiro-ministro durante vários minutos.

“A Fenprof demarca-se do insulto e do populismo: a meio da cerimónia surgiu, no local em que a Fenprof se encontrava, um grupo de cerca de uma dezena de professores envergando t-shirts com caricaturas de mau gosto de Marcelo Rebelo de Sousa e de João Costa e empunhando cartazes com a imagem distorcida de António Costa, tendo este um lápis espetado em cada olho. Mais tarde, esse grupo seguiu o primeiro-ministro durante largos minutos”, refere a Federação Nacional dos Professores, em comunicado enviado à Renascença.