Bombeiro morre após explosão em garagem em Vila Viçosa

Um dos dois homens que ficaram feridos com gravidade na sequência de uma explosão na garagem de uma casa em Vila Viçosa, no distrito de Évora, morreu no sábado, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa explicou que a vítima mortal era o subchefe daquela corporação, Micael Santos, de 32 anos, que, quando sofreu os ferimentos, não estava a trabalhar.

A mesma fonte indicou ainda que Micael Santos faleceu no hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Em comunicado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, afirmou hoje que foi "com profunda tristeza" que recebeu a notícia da morte do bombeiro Micael Santos.

"Neste momento de grande dor e consternação, endereço as minhas sentidas condolências à família de Micael Jorge Espada Santos, aos seus amigos e ao corpo de Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa", lê-se no documento.

Na segunda-feira fonte da GNR disse à Lusa que dois homens tinham ficado feridos com gravidade na sequência de uma explosão na garagem de uma casa em Vila Viçosa.

A mesma fonte indicou que um dos feridos foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para um hospital de Lisboa, enquanto o outro ferido, de 39 anos, foi conduzido para o hospital de Évora.

"Os homens deviam estar a tentar fazer alguma reparação no veículo quando ocorreu a explosão", adiantou a fonte da Guarda.

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local para investigar a ocorrência, segundo a GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à Lusa que o alerta foi dado às 18h52.

Foram mobilizados para o local, os bombeiros de Vila Viçosa, o INEM, a GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil, num total de 22 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV),de Elvas e um helicóptero.