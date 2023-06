França. Marcelo agradece coragem de português que tentou travar ataque

"Neste dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa agradece o exemplo de coragem e cidadania do nosso compatriota Manuel da Ponte, que arriscou a vida para tentar evitar o bárbaro ataque a crianças na cidade de Annecy, em França", refere a mensagem presidencial.

Numa mensagem publicada este sábado, 10 de junho, no site da Presidência da República , Marcelo Rebelo de Sousa elogia o ato de bravura de Manuel da Ponte, que acabou por ficar ferido, mas não corre perigo de vida.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradece a coragem do emigrante português que tentou travar um ataque na cidade de Annecy, em França.

O Presidente da República acompanha a situação clínica de Manuel da Ponte, "a quem deseja rápida recuperação".

O ataque registado na quinta-feira num parque infantil de Annecy, em França, provocou seis feridos com golpes de faca: quatro crianças, a rondar os três anos de idade, e dois adultos.

Manuel da Ponte perseguiu o atacante, um homem de nacionalidade síria, e acabou por ser atingido pelo suspeito e pela polícia.

O suspeito foi detido também graças à intervenção do emigrante português, de 72 anos. As motivações do ataque ainda não são conhecidas.