Comemorações do Dia de Portugal terminam no Peso da Régua

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões das Comunidades Portuguesas terminam, este sábado, no Peso da Régua com a tradicional cerimónia militar do 10 de Junho, depois de terem passado pela África do Sul.

Na cerimónia militar, que deverá começar às 10h00 na Praça do Município, estarão presentes o Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e líderes de partidos, entre os quais o presidente do PSD, Luís Montenegro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá tomar a palavra pelas 11h45, após honras militares, uma homenagem aos mortos em combate e uma intervenção do enólogo João Nicolau de Almeida, que preside este ano à comissão organizadora das comemorações.

Na sexta-feira, à chegada ao Peso da Régua, o chefe de Estado disse aos jornalistas que os seus discursos na cerimónia militar do 10 de Junho são "sempre sobre o país, nunca sobre os acontecimentos do dia-a-dia".

Além de uma homenagem aos mortos em combate, as celebrações deste ano incluem uma visita do Presidente à Expo das Forças Armadas, no cais da Régua, e outra a expositores de produtores de vinhos e produtos regionais, além de um concerto da Banda Conjunta das Forças Armadas seguido de condecorações às três bandas militares.



Às 21h30, as comemorações do 10 de Junho irão terminar com um concerto, aberto à população, no Jardim da Alameda dos Capitães, em que Marcelo Rebelo de Sousa irá condecorar as três bandas militares.



Este ano, o Presidente da República designou o Peso da Régua como sede das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a escolha desta cidade é uma forma de chamar a atenção para os "interiores às vezes esquecidos" do continente.