Portugal é excelente em 85% das águas balneares mas fica abaixo da média da UE

Portugal tem 84,8% das 666 águas balneares continentais e costeiras com excelente qualidade, mas a percentagem baixou em 2022 comparativamente com anos anteriores e ficou abaixo da média europeia, de 85,7%, anunciou esta sexta-feira a Comissão Europeia.

A conclusão é do mais recente relatório anual sobre águas balneares, elaborado Agência Europeia do Ambiente em cooperação com a Comissão Europeia e sexta-feira publicado, que revela que, em Portugal, 565 águas balneares (o correspondente 84,8%) de um total de 666 analisadas tinha excelente classificação, tendo em conta o desempenho em 2022.

Para esta contabilização, entraram 14 novas águas balneares, num total de 509 costeiras (na costa) e 157 continentais (em lagos, lagoas e rios).

Portugal tinha, em 2021, uma proporção de 88,5% de águas balneares com excelente qualidade (face ao total de 652) e em 2020 esta percentagem foi de 89,2% (em 630) e em 2019 de 91,5% (em 614).