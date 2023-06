Lourinhã protege arribas devido a achados de dinossauros

O município da Lourinhã classificou as arribas do litoral do concelho como área protegida de âmbito local, condicionando o uso do solo para proteger os achados de dinossauro, segundo o regulamento publicado esta sexta-feira em Diário da República.

"As arribas do Jurássico do município da Lourinhã constituem locais de grande interesse na região Oeste, nomeadamente devido às suas características geológicas e paisagísticas, com destaque para a riqueza dos achados de fósseis de dinossauros e outros vertebrados", justifica a autarquia do distrito de Lisboa.

"A orla costeira do concelho da Lourinhã, com exceção dos troços dunares, possui elevado potencial paleontológico, científica e publicamente reconhecido pelos achados que tiveram lugar nas últimas décadas, outorgando-lhe uma projeção internacional no panorama do património geológico", acrescenta.

A classificação das arribas "visa a proteção dos valores naturais", da sua biodiversidade, do património geológico e da própria paisagem, apostando na conservação e manutenção da sua integridade.