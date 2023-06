Lisboa. Tiros para o ar causam pânico em arraial

Um homem disparou dois tiros para o ar, esta sexta-feira à tarde, em Alfama, Lisboa, durante um arraial por ocasião das Festas dos Santos Populares, avança o Jornal de Notícias.

Não há registo de feridos, apesar do pânico provocado pelo incidente.

Os tiros foram disparados, alegadamente, devido a piropos dirigidos a uma mulher.

O suspeito abandonou o local e ainda não foi detido.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) referiu, esta sexta-feira que o policiamento vai ser reforçado durante as festas populares de Lisboa e o trânsito condicionado em algumas artérias da cidade na noite de segunda-feira.

Em comunicado, o Cometlis refere que na noite de Santo António a PSP, "através das diversas subunidades, vai estar presente especialmente nos bairros "mais tradicionais de Lisboa", sendo composta por diversas valências, designadamente de visibilidade, de intervenção, de trânsito, de fiscalização, de investigação e de ordem pública, onde se inclui a Unidade Especial de Polícia".



O Cometlis informa também que vai proceder a vários cortes de trânsito, nomeadamente na Avenida da Liberdade, a partir das 18h00, para que ali se possa realizar o habitual desfile das marchas populares.

O acesso ao centro da cidade de Lisboa e aos espaços dos arraiais também será condicionado, de forma a "permitir a circulação de pessoas nos diversos locais de festividades e diversão".

Assim, a partir das 18h00 de segunda-feira haverá cortes no Marquês de Pombal, Avenida António Augusto de Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo e Rua Braamcamp, ficando assegurada a circulação para transportes públicos (lateral norte interna e externa entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Joaquim António de Aguiar).

Será, igualmente, isolada totalmente a Rua Braamcamp e a Rua Duque de Palmela e far-se-á o encerramento da totalidade do tráfego na Avenida da Liberdade, entre o Marquês de Pombal e os Restauradores, bem como os atravessamentos da central da Avenida da Liberdade (incluindo a Rua Alexandre Herculano) e o corte de trânsito na rotunda exterior a partir do acesso da Rua Joaquim António Aguiar até à Avenida da Liberdade.

Haverão também condicionamentos à circulação automóvel entre as 18h00 de segunda-feira e as 8h00 de terça-feira em várias artérias da cidade de Lisboa, nomeadamente na Avenida Infante Dom Henrique, Rua de Santa Apolónia, Largo da Madalena, Largo Adelino Amaro da Costa, Praça Martim Moniz, Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Praça Luís de Camões, Calçada do Combro e Avenida 24 de Julho, entre outras.

A PSP alerta para o facto de o "elevado aglomerado de pessoas" poder propiciar a "prática de alguns crimes que podem ser evitados" e deixa algumas recomendações para quem pretende participar nas festividades, nomeadamente a utilização de transportes públicos e o cuidado para não transportar objetos de valor.

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP apela às pessoas que se desloquem às festas da cidade, que adotem um comportamento cívico e responsável, contando com a sua colaboração para comunicar à polícia qualquer situação que possa perturbar a segurança e ordem públicas", lê-se na nota.

Entretanto, a Carris anunciou hoje que irá reforçar o serviço na madrugada de Santo António, entre as 00:00 e as 06:00, de forma a dar resposta ao aumento da procura.

Numa nota divulgada na página da Internet da Carris, é referido que serão reforçadas as carreiras 201 (Cais do Sodré-Algés), 207 (Marquês de Pombal - Lumiar) e 210 (Santa Apolónia-Estação do Oriente).

No entanto, a empresa ressalva que "poderão ser reforçadas outras carreiras e percursos mediante existência de procura".