Incêndio obriga a evacuar edifício no Porto

Um edifício na zona de Campanhã, no Porto, foi hoje evacuado por causa de um incêndio que provocou dois feridos, disse à lusa fonte do comando subregional daquele distrito.

Segundo aquela fonte, no edifício na Rua Padre António Vieira funcionam um lar, um centro de dia e um infantário, sendo que foram retiradas do edifício "cerca de 60 pessoas".

Do fogo resultaram dois feridos que "recusaram ser conduzidos ao hospital".

O alerta para o fogo foi dado às 13h51.

No local estiveram 27 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto e dos Voluntários assim como três viaturas do INEM.

As causas do fogo são ainda desconhecidas.