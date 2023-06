Eduardo Cabrita ouvido no âmbito da instrução do processo do atropelamento mortal na A6

O ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o seu então chefe de segurança, Nuno Dias, são interrogados como arguidos, em Évora, na instrução do processo do atropelamento mortal na A6.

Em 18 de junho de 2021, Nuno Santos, funcionário de uma empresa que realizava trabalhos de manutenção na A6, foi atropelado mortalmente pelo automóvel em que seguia o então ministro, no concelho de Évora.

Segundo a notificação divulgada em 15 de maio deste ano, o interrogatório decorre a partir das 10h30 desta sexta-feira, na sala de audiências principal do Tribunal Judicial de Évora.

Já o debate instrutório, de acordo com o documento, está marcado para o dia 30 de junho, na sala de audiências principal do Tribunal de Évora.

As novas diligências instrutórias foram marcadas pelo juiz de instrução depois de o Tribunal da Relação de Évora ter dado provimento e provimento parcial, respetivamente, aos recursos da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M) e da família.

Esta associação, assistente no processo, avançou com o recurso após a rejeição pela juíza de instrução criminal do seu requerimento de abertura de instrução que visava Eduardo Cabrita.