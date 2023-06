Depressão Óscar. Mais de duzentas ocorrências no Norte do país

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) tinha contabilizado até às 22h30 desta quinta-feira 277 ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Óscar.

José Rodrigues, oficial de operações da Proteção Civil, disse à Renascença que haver registo de quedas de árvore, pequenas inundações, limpezas de via, quedas de estruturas e salvamentos aquáticos.



De acordo com o oficial de operações, as ocorrências devido ao mau tempo centraram-se essencialmente no norte do país e nas áres da Grande Lisboa e de Setúbal.

Estiveram empenhados nas ocorrências, nenhuma de gravidade ou com registo de danos pessoais, 1.137 operacionais apoiados por 398 meios terrestres.

A ANPC tinha alertado na quarta-feira para situações de chuva, trovoada e vento forte até sexta-feira.

Nos Açores, a circulação rodoviária da Ribeira Quente foi interrompida, pelo menos durante 24 horas, devido aos danos provocados pela depressão Óscar.

Verifica-se instabilidade nos taludes e nos terrenos e, perante a previsão de novas derrocadas, por precaução, a estrada vai ficar fechada entre as 12h00 locais (13h00 em Lisboa) de sexta-feira e as 12h00 de sábado.

