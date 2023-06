Trabalhador morre em acidente na obra de estabilização de escarpa no Porto

Um homem morreu, na terça-feira, na sequência de um acidente de trabalho na obra de estabilização da Escarpa do Ramal da Alfândega, no Porto, revelou à Lusa fonte da Câmara Municipal.

O acidente ocorreu durante a tarde, acabando o óbito por ser declarado no local após a chegada dos meios de socorro, continua a fonte.

No local, lê-se na informação disponibilizada, estiveram o Instituto Nacional de Emergência Médica e a PSP.

Acrescenta a fonte que a empreitada está a cargo da empresa Cálculos e Títulos – Construções Lda, sendo a KN Engenharia, Lda a responsável pela fiscalização.

A obra foi lançada pela empresa municipal GO Porto, estando esta a “colaborar com as entidades competentes nas diligências necessárias” para os “trabalhos de investigação”, assinala o município.