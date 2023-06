Portugal vai enviar ajuda para combate a incêndios no Canadá

Portugal vai enviar ajuda para o combate aos incêndios na região do Québec, no Canadá.

Partem nos próximos dias entre 100 a 120 elementos da proteção civil nacional, segundo anunciou, esta quinta-feira, o ministro da Administração Interna.

"Estamos a fechar essa força, estamos a falar de 100 a 120 elementos de vários agentes e forças de proteção civil. Da Força Especial de Proteção Civil, da unidade de emergência de proteção e socorro da GNR, dos sapadores florestais do ICNF, do INEM e da estrutura nacional da Proteção Civil. Nos próximos dias, assim estejam todas as condições administrativas, a força será projetada", referiu José Luís Carneiro.



Uma força nacional que se junta às de França e Espanha. Ao todo, são "mais de 280 bombeiros" da União Europeia, ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, requisitado pelo Canadá, revelou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, no Twitter.

Juntam-se a outros elementos já enviados pelos Estados Unidos e Chile para ajudar o Canadá a combater mais de 400 fogos, que já consumiram perto de quatro milhões de hectares de floresta.