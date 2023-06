Portugal à espera de mau tempo. Madrugada foi tranquila

A Proteção Civil registou já 41 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria no Norte do país, mas nenhuma com gravidade de maior.

José Rodrigues, da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), relatou à Renascença casos de "queda de árvores e pequenas inundações".

A ANPC alerta para a possibilidade de inundações em zonas urbanas. Vem aí muita chuva, trovoada e vento forte, mas nada comparado com o que aconteceu na Madeira.

A passagem da tempestade Óscar já colocou Lisboa e Setúbal debaixo de aviso amarelo da meteorologia.

O resto do continente do Norte e centro do país, o aviso amarelo entra em vigor ao meio-dia. Escapam ao aviso os distritos de Santarém, Portalegre, Beja, Évora e Faro.