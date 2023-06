JMJ. Sindicato da PSP alega que cada polícia vai receber 10 euros por dia em ajudas de custo

O Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) contestou esta quinta-feira as afirmações do ministro da Administração Interna sobre as ajudas de custo pagas aos polícias durante a Jornada Mundial da Juventude, considerando que um agente vai receber 10 euros por dia.

"Questionamos o senhor ministro da Administração Interna, se considera justo e adequado que, contas feitas, um polícia na realidade receba cerca de 10 euros por dia limpos de ajudas de custo para trabalhar na Jornada Mundial da Juventude vários dias afastado da sua casa, da sua família e sem direito a estar de férias", precisa o Sinapol, num comunicado enviado à Lusa.

Esta reação do Sinapol surge após José Luis Carneiro ter garantido, na terça-feira no parlamento, que os polícias envolvidos na segurança da JMJ vão ter redução de horários, remuneração pelo trabalho excecional e pagamento das ajudas de custo a 100%.

"Controlo de fronteiras, reforço operacional, condições remuneratórias pelo trabalho excecional, ajudas de custo a 100% para deslocados, turnos reduzidos de oito horas para seis horas, condições de alojamento, transporte, refeições, articulação com o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais e testes às redes de comunicações são algumas das importantes matérias que têm sido acauteladas em tempo", disse o ministro durante uma audição na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades Garantias.